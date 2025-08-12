Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin değerlendirmeleri böyle oldu: "Ülkemizdeki deprem için çok üzgünüz. Büyük geçmiş olsun. Eren Bülbül, Ferhat Gedik, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Filistin'i unutmuyoruz, zulmün bir an önce sona ermesi için her gün dua ediyorum... Bu 2-3 hafta oyunla ilgili Camianın geçmişte biriktirdiği öfkeyi eğer heyecana çevirebilirsek iyi olacak. Umarım nasibimiz iyi olur. Zor olacak ama bu sezon futbolun konuşulmasını ve sağlık diliyorum. Türkiye'de yabancı oyuncuların transferlerinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili insanların konuşması lazım. 300 oyuncu seyrettik. Epeyine 'evet' dedik. Trabzon olunca konu maliyet yukarı çıkıyor. Bizim çöpe atacak paramız yok. Elbette eksiklerimiz, beklediklerimiz var. Çalışmalarımız sürüyor. İlk periyotlarda puan kaybetmemek gerekiyor. Zaman geçtikçe oyunla ilgili daha doğru konuşacağız. Ligin başları kolay olmuyor. Augusto'nun sakatlığı oldu. Mevcut kadroyla iyi çalıştık.