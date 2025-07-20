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Spor

Fatih Tekke'den transfer açıklaması: Yeni oyuncumuz, hayırlı olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan ile oynanan hazırlık maçından sonra yeni transferi açıkladı.

Haber Merkezi20 Temmuz 2025 Pazar 19:56 - Güncelleme:
Fatih Tekke'den transfer açıklaması: Yeni oyuncumuz, hayırlı olsun
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Zob Ahan ile oynanan hazırlık maçından sonra yeni transferi açıkladı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Tekke, yeni transfer Saul'ü resmen duyurdu.

Tekke, "Saul yeni oyuncumuz, hayırlı olsun. Ancak bu yeterli değil. Orta sahaya bir oyuncu daha gerekli. Ayrıca bir kanat ve bir stoper transferine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

2025/26 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaştığı Zob Ahan Esfahan'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

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