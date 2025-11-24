Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."

"KİMSE SAYGI GÖSTERMİYOR"

"İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."

"MUÇİ ADINA ÇOK SEVİNDİM"

"Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim.

Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde..."

EDİN VİSCA'NIN DURUMU

"Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık."

"Edin Visca sakatlığından dolayı ameliyat edilecek."