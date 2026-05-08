Fatih Tekke'nin Beşiktaş planı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselerek kupayı müzesinde götürmeyi hesaplayan Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçında da kayıp yaşamak istemiyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da eksik oyuncuların fazlalığı teknik heyeti kadro oluşturmakta zora sokuyor. Karadeniz ekibinde Pina ve Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olmalarının yanı sıra Savic, Taha Emre, Batagov, ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca dünkü antrenmana katılmayan Folcarelli ve Augusto'nun durumları ise son antrenmanın ardından netlik kazanacak.

SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİM

Savunma hattında iki bek oyuncusu Pina ve Mustafa Eskihellaç'ın cezalı olmaları, Savic ve Batagov'un da sakatlığı sonrası Teknik Direktör Fatih Tekke'nin sezon başından beri gelen savunma kurgusunda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Bordo-mavililerde savunma hattında görev alacak isimler merak konusu olurken, genç oyuncuların da forma şansı bulabileceği değerlendiriliyor.

ORTA SAHADA DENGE HESAPLARI

Savunma hattında yaşanan eksiklerin orta saha düzenini de etkilemesi bekleniyor. Defans bölgesindeki direnç kaybının, bordo-mavililerin oyun planında değişikliğe neden olabileceği değerlendirilirken, teknik heyetin Beşiktaş karşısında mücadele gücü yüksek bir orta saha kurgusu oluşturmak için farklı alternatifler üzerinde durduğu öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde Fatih Tekke'nin, Beşiktaş maçının ardından oynanacak Gençlerbirliği yarı final karşılaşmasını da göz önünde bulundurarak orta saha planlamasını buna göre şekillendireceği belirtildi.

HEM PRESTİJ HEM DE OYUNCU SAĞLIĞI ÖN PLANDA

Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına çıkacak olan Trabzonspor, geride kalan 32 maçta topladığı 66 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavilileri, 59 puanlı Beşiktaş takip ediyor. İki takım da ligdeki sıralamasını garantilediği sezonda Dolmabahçe'de prestij maçına çıkacaklar.

Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 3 içerisinde tamamlamayı garantileyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası hedefi öncesinde Beşiktaş deplasmanını 'yarasız' atlatmanın hesaplarını yapıyor. Bordo-mavililerde kritik mücadele öncesi artan eksik oyuncu sayısı teknik heyeti düşündürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin özellikle futbolcularını sakatlık ve kart riskine karşı uyardığı, oyuncularından agresif müdahaleler ve gereksiz kartlar konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.