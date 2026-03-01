İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Tekke'nin rekorunu egale etti! Paul Onuachu'dan tarihi başarı
Spor

Fatih Tekke'nin rekorunu egale etti! Paul Onuachu'dan tarihi başarı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu performansıyla dikkat çekiyor. Başarılı golcü Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra sahaya çıktığı 6 maçta 7 gol kaydetti. İşte detaylar...

TRT Spor1 Mart 2026 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Fatih Tekke'nin rekorunu egale etti! Paul Onuachu'dan tarihi başarı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 20'inci dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, kariyerinde bir ilki başardı.

Nijeryalı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra sahaya çıktığı 6 maçta 7 gol kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, bu performansla birlikte kariyerinin en uzun gol atma serisini yakaladı. Paul Onuachu'nun gol kaydettiği 6 maçta Trabzonspor, 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Böylece Nijeryalı oyuncu, takımının topladığı 13 puana direkt katkı yaptı.

FATİH TEKKE'NİN REKORUNU KIRDI

Onuachu'nun , ortaya koyduğu başarılı grafik, bordo mavililerinin de tarihine geçti. Karadeniz ekibinde, üst üste gol atma rekoru daha önce 5 maçla Fatih Tekke'nin elindeydi.

Paul Onuachu, 6 maçta üst üste gol atarak hocasının rekorunu da kırma başarısını gösterdi.

Nijeryalı Oyuncu, Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 21 maçta 18 gol attı.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.