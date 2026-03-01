Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 20'inci dakikasında takımının ilk golünü kaydeden Paul Onuachu, kariyerinde bir ilki başardı.

Nijeryalı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra sahaya çıktığı 6 maçta 7 gol kaydetti.

31 yaşındaki oyuncu, bu performansla birlikte kariyerinin en uzun gol atma serisini yakaladı. Paul Onuachu'nun gol kaydettiği 6 maçta Trabzonspor, 4 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Böylece Nijeryalı oyuncu, takımının topladığı 13 puana direkt katkı yaptı.

FATİH TEKKE'NİN REKORUNU KIRDI

Onuachu'nun , ortaya koyduğu başarılı grafik, bordo mavililerinin de tarihine geçti. Karadeniz ekibinde, üst üste gol atma rekoru daha önce 5 maçla Fatih Tekke'nin elindeydi.

Paul Onuachu, 6 maçta üst üste gol atarak hocasının rekorunu da kırma başarısını gösterdi.

Nijeryalı Oyuncu, Trendyol Süper Lig'de gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki forvet, bu sezon çıktığı 21 maçta 18 gol attı.