Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ömer Erdoğan'ın ardından takımın başına Fatih Tekke'yi getirildiğini açıkladı. Fatih Tekke, son olarak İstanbulspor'u çalıştırmıştı.

Alanyaspor teknik direktörlük görevi için son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile anlaştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ömer Erdoğan'ın istifası sonrası yeni teknik direktörünü buldu.

Akdeniz ekibi son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Fatih Tekke ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Alanyaspor'umuza hoş geldin Fatih Tekke" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon ligde iki galibiyeti bulunan Alanyaspor 10 haftada topladığı 10 puanla 14. sırada yer alıyor.