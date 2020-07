Fatih Terim: ''4-1'i gören hayret eder''

08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 23:57

Fatih Terim, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-1 yendiği maçta skordan değil ama takımının oynadığı futboldan zevk aldığını dile getirdi.

Maçı izleyen herkesin keyif aldığını dile getiren Terim, "Skordan değil ama oyundan zevk aldım. Herhalde izleyenler de almıştır. Oyuna hakimsiniz, kontrol sizde, gol pozisyonu buluyorsunuz. 43'te taçtan gol yiyorsunuz. Daha da enteresanı, 1-1 yapacakken dönüp 2-0 oluyor. Futbolda her şey var diyoruz doğru ama yani 18 içerisinde buluşacaksın, o topu kaleye sokacaksın" dedi.

TAÇTAN GOL YEMEMEYİ BECEREBİLMELİ!



Maçın 4-1 bitmesinin şaşırtıcı olduğunu vurgulayan Terim, "Dışarıdan biri görse, maç 4-1, herhalde hayret eder. Galatasaray gibi bir takım, taçtan gol yememeyi becerebilmeli. Bu oyunun sonuçlanmadığına çok üzüldüm. Bazı oyuncularımız çok yoruldu, yoksa neredeyse hiç değiştirmeyecektim. Maalesef kazanamadık. Şu oyunun sonucu bu olmamalıydı ama yapacak bir şey yok. Bittikten sonra da tebrik etmek lazım. Tebrik ediyoruz. Her arkadaşımızın her maçı çok iyi geçirmesini tavsiye ediyorum. Her hareketini dikkatli yapmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.