Fatih Terim 5 futbolcuya kapıyı gösterdi

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında Seri'nin performansı hem Terim'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Fatih Terim'in devre arasında göndereceği isimlerin başında da Fildişili yıldız geliyor.

NAGATOMO'NUN ÇABASI DA FAYDA ETMEDİ

Tuzlaspor maçında sağ bekte görev yapan Nagatomo, istekli bir oyun sergilese de yaptığı hatalar ve etkisiz ortalarıyla takımına yeterli desteği veremedi. Galatasaray'da ilk ilk hedef Nagatomo'ya kulüp bulup göndermek. Ancak Nagatomo'nun 2 milyon euro'luk maaşı konusunda sıkıntı çıkabilir.

BELHANDA KENDİNİ BULAMIYOR

Taraftara küfür ettikten sonra bir türlü kendine gelemeyen yıldız futbolcu, Tuzlaspor maçına oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu istekli bir görüntü sergilese de takımına yeterince katkı sağlayamadı. Her geçen gün eriyen yıldız futbolcuyla da devre arasında yollar ayrılacak.

TAYLAN KİRALIK OLARAK GİDİYOR

Galatasaray'a geldiği günden bu güne kadar oynatılmadığı için sürekli taraftarlar tarafından eleştirilen Terim, Taylan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

TARAFTARDAN EMRE MOR İSYANI

Galatasaray'da en kötü isimlerin başında ise Emre Mor geliyor. Tuzlaspor maçında oynadığı futbolla taraftarı adeta çileden çıkaran Emre Mor, Fatih Terim'in de gözünden düştü. 1 sene kiralık olarak gelen yıldız futbolcu da devre arasında takımdan ayrılabilir.

(Fotomaç)