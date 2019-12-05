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Fatih Terim 5 futbolcuya kapıyı gösterdi

Fatih Terim, Tuzlaspor karşılaşmasının ardından birçok futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında Seri'nin performansı hem Terim'i hem de sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı. Fatih Terim'in devre arasında göndereceği isimlerin başında da Fildişili yıldız geliyor. 
 
NAGATOMO'NUN ÇABASI DA FAYDA ETMEDİ
 
Tuzlaspor maçında sağ bekte görev yapan Nagatomo, istekli bir oyun sergilese de yaptığı hatalar ve etkisiz ortalarıyla takımına yeterli desteği veremedi. Galatasaray'da ilk ilk hedef Nagatomo'ya kulüp bulup göndermek. Ancak Nagatomo'nun 2 milyon euro'luk maaşı konusunda sıkıntı çıkabilir.
 
BELHANDA KENDİNİ BULAMIYOR
 
Taraftara küfür ettikten sonra bir türlü kendine gelemeyen yıldız futbolcu, Tuzlaspor maçına oyuna sonradan dahil oldu. Yıldız futbolcu istekli bir görüntü sergilese de takımına yeterince katkı sağlayamadı. Her geçen gün eriyen yıldız futbolcuyla da devre arasında yollar ayrılacak. 
 
TAYLAN KİRALIK OLARAK GİDİYOR
 
Galatasaray'a geldiği günden bu güne kadar oynatılmadığı için sürekli taraftarlar tarafından eleştirilen Terim, Taylan'ı kiralık olarak göndermeyi planlıyor. 
 
TARAFTARDAN EMRE MOR İSYANI
 
Galatasaray'da en kötü isimlerin başında ise Emre Mor geliyor. Tuzlaspor maçında oynadığı futbolla taraftarı adeta çileden çıkaran Emre Mor, Fatih Terim'in de gözünden düştü. 1 sene kiralık olarak gelen yıldız futbolcu da devre arasında takımdan ayrılabilir.
 
(Fotomaç)
 
 

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