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Spor

Fatih Terim: ''7'den 70'e bir olmalıyız''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç öncesi şehitlerimiz için konuştu.

01 Mart 2020 Pazar18:40 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 18:40

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için mesaj yolladı.

Sahaya çıkmak zorunda olduklarını belirten Terim, "Kötü bir zamandan geçiyoruz açıkçası. Anne baba için evladını kaybetmek ne demek, anlayabiliyorum, yüreğimizde de bunu hissediyoruz. Biz de gelip oynamak zorundayız, işimizin parçası bu. Ülkedeki herkes gibi, biz de üzgünüz. İnşallah bir oluruz, bütün oluruz" dedi.

Daha fazla kayıp yaşanmamasını dilediğini belirten deneyimli hoca, "Umarım şehidimiz son olur, canı yanan, yaralananımız son olur. İnsan üzülüyor, bazen çaresizlik içinde daha da üzülüyorsunuz. Bizi teselli eden tek bir şey varsa, ülkemizin şu anda her yaşıyla, her cinsiyle, 7'sinden 70'e bir olması. Bizi sevindiren tek şey bu" ifadelerini kullandı.

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