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Spor

Fatih Terim 88. Avrupa maçında

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında yarın İtalya'nın Lazio takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak.

AA15 Eylül 2021 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 10:53
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Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Şampiyonlar Ligi531411285492
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri108-22512
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi209833221
Kupa Galipleri Kupası43-196
Toplam87341934120131

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 20 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 20 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 9'unu kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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