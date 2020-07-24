Fatih Terim 900. maçına çıkıyor

24 Temmuz 2020 Cuma 20:49 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 20:49

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda futbolculuk ve teknik adam kariyerinde toplam 900. maçına çıkacağını söyleyen Fatih Terim "900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım.

ALLAH HER FUTBOL ADAMINA NASİP ETSİN



Çok mutluyum. Ben hatırlatılınca yaşayan biriyim, hesap etmem. Hepsinin ayrı yeri var, tek tek de unutmadan söyleyebilirim çünkü o kadar güzel şeyler yaşadım ki... Allah her futbol adamına nasip etsin." dedi.

Gelecek sezon için açıklama yapan Terim "Benim de, oyuncularımın da, Galatasaraylıların da istemediği ve beklemediği bir yerde bitiriyoruz ligi. Bahane üretmeyi sevmeyen benim bile izah etmekte güçlük çektiğim, mantıkla açıklayamadığım birçok şey yaşadık. Yeni şeyler ortaya koymak için dinleneceğiz ve yeni üretim için hazırlanacağız." diye konuştu.