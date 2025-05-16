İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,832
  • EURO
    43,5439
  • ALTIN
    4012.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim Al Shabab'da devam edecek mi? Bizzat kendisi açıkladı
Spor

Fatih Terim Al Shabab'da devam edecek mi? Bizzat kendisi açıkladı

Suudi Pro Lig'in 32. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, deplasmanda Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, Al Shabab'da devam etme olasılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Fatih Terim Al Shabab'da devam edecek mi? Bizzat kendisi açıkladı
ABONE OL

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Pro Lig'in 32. haftasında dün akşam oynanan maçta Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, takımının Al Riyadh'a karşı gösterdiği performansla ilgili olarak "Al Ahli'ye karşı alınan galibiyetin ardından, Al Riyadh maçı önemliydi. Oyunculardan takıma layık bir performans göstermelerini istedim ve onlar da bu görevi mükemmel bir şekilde başardılar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aralık ayında imza attığı Suudi takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Terim, Al Shabab'ta devam etme olasılığı hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz."

"Gelmeden önce Suudi Ligi'ni takip ediyordum. Farklı ve güçlü bir lig ve Avrupa liglerinden çok daha iyi. Burada olmaktan çok mutluyum."

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.