Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Pro Lig'in 32. haftasında dün akşam oynanan maçta Al Riyadh'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, takımının Al Riyadh'a karşı gösterdiği performansla ilgili olarak "Al Ahli'ye karşı alınan galibiyetin ardından, Al Riyadh maçı önemliydi. Oyunculardan takıma layık bir performans göstermelerini istedim ve onlar da bu görevi mükemmel bir şekilde başardılar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aralık ayında imza attığı Suudi takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Terim, Al Shabab'ta devam etme olasılığı hakkında gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Tüm odağım gelecek hafta Al İttihad'a karşı oynanacak olan maçta. Sözleşmemi yenilemek için kulüple görüşmedim ve henüz bir yenileme gündemimiz yok. Sezon sonunda göreceğiz."

"Gelmeden önce Suudi Ligi'ni takip ediyordum. Farklı ve güçlü bir lig ve Avrupa liglerinden çok daha iyi. Burada olmaktan çok mutluyum."