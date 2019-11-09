Maçı değerlendiren Terim, "Oyundan memnunum, hele hele ilk yarıdan çok memnunum, pozisyon vermedik. Hem zihnen, hem fiziken, hem duygusal olarak yıpranmış bir takıma en iyi gelecek şey 3 puandı. Kırılma anı olarak görüyorum. Oyuncularımı kutluyorum, 2. yarıda çok doğru oynadılar. Acaba Antep'e mi sakladılar kendilerini diye kendi kendimize de ironi yapalım diye düşünüyorum" dedi.

Yaptığı değişikliklerin sonuç verdiğini kaydeden deneyimli hoca, "Sahadakiler Galatasaray'da mücadele etmeyi öğretti, bu formayı alan bırakmasın, biz adil davranmaya devam edeceğiz ama o forma için mücadele etmek önemli bir şey. Taraftarın da kıymetini bilmek lazım, ekran başında benimle aynı duyguları paylaşanların beni anladığını düşünüyorum. Hep beraber oynamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CAMİAMIZLA, SEYİRCİMİZLE, TARAFTARIMIZLA"

Daha iyi duruma geleceklerine inandıklarını da söyleyen antrenör, "Andone'nin durumunu yarınki MR'dan sonra daha net söyleyeceğiz. Dizinde bir hasar olduğu net. Yarın hasar nedir, doktor kontrolden sonra söyleyecek. Kaç milli takım daveti geldi, kimler gidecek, bilmiyoruz. Gider veya gelir, milli takım sonrasında gerek oynayacağımız lig maçları, gerek Brugge maçları bizi çok farklı yerlere taşıyabilir. Bazı ağır durumların altından kalkmak kolay değil. Allah doğru olanlara, iyi çalışanlara yardım ediyor, edecektir de. Camiamızla, seyircimizle, taraftarımızla altından kalkacağız. Muhakkak istemediğimiz olaylar zaman zaman gelişiyor ama bu Galatasaray'ın hedefini engellemeyecektir" diye konuştu.