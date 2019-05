Fatih Terim: Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz

Alınlarının teriyle şampiyonluğa yürüdüklerini ifade eden Terim, "Ali Sami Yen'deki 200. maçımız. Bunu bir derbi galibiyetiyle kapattığımız için mutluyum. Alnımızın teriyle ödülümüzü almak için yürüyoruz. 3 maçımız kaldı, inşallah sonunu getiririz" dedi.

Beşiktaş karşısında istediklerini aldıklarını ifade eden Terim, "2-0'dan sonra doğal olarak rakibimiz de risk almaya başladı, risk aldıkça bizim de her öne çıkışımız pozisyon oldu. 2-0'lık skor her zaman risktir ve rakibinize her zaman ümit verir, tehlikelidir. 2-0'dan sonra topu rakibimize bıraktık ve geçiş oyununa başladık. Daha da etkili olduk. Oyunun bir bölümü bazen kalite ister, bazen tecrübe ister. En ufak bir hatada başkalarına avantaj sağlayacak bir maç oynamak kolay değil, nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar" dedi.

Deplasman ve iç saha performanslarını da değerlendiren Terim, "Bu sezon deplasman ve iç saha değişik oluyor ama artık durmaması gerekiyor. Bu bir zaman meselesi.1996-2000 arasında da benzer bir sorun yaşamıştık ama bunu da halledeceğiz, inşallah bu durumu iki deplasmanda da yaşamayız. Bugünkü galibiyet bize sadece liderliği değil, bazı kredileri de beraberinde getirdi. Olası herhangi bir sıkıntıda da içeride bunu telafi etme şansını da beraberinde getirdi. Son ayların en formda takımı Rizespor ile oynayacağız, hayırlısı" şeklinde konuştu.

Türkiye ligini iyi bildiğinin altını çizen Terim, "Ben yaptığım işe inanıyorum, camiama inanıyorum, taraftarımıza inanıyorum. Bugün gördük, taraftar ile takım birleştiği zaman burada her zaman sıkıntı oluyor. Kaybettiğinizde değil vazgeçtiğinizde kaybedersiniz. Erzurum maçından bu yana 10 maç var, 30 puan varken bile benzer şeyler söyledik. Bizden bir şey olmaz, biz bu işi kaybettik demek benim tarzım değil" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliği aldığı maçta atılan ilk golden önce topun sarı-kırmızılı futbolculardan dışarıya çıktığı konusunda Beşiktaşlı futbolcular büyük bir itirazda bulundu.

Karşılaşmanın ardından bu pozisyonu değerlendiren Terim, "İlk Fenerbahçe maçından sonra çoğunuz, özellikle burada olmayıp haber yapanlar, koca maçı taça mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama Caner'in ayağına top değiyor. Taç bizim. Biz de istediğimiz gibi çabuk başlarız" dedi.

Maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın performansını da değerlendiren Terim, "Hakem bugün iyiydi, her zaman söylüyoruz tabii de. Bugün hakemler iyiydi, tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Sporx)