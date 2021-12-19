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Spor

Fatih Terim, antrenmanın ardından açıklama yapacak

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün yapılacak antrenmanın ardından açıklamalarda bulunacak.

19 Aralık 2021 Pazar 00:29 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 00:29
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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Cezası nedeniyle Altay, Sivasspor ve Başakşehir maçlarında saha kenarında yer alamayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, bugün 11.00'de yapılacak antrenmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunacak.

Gündemdeki konular hakkında konuşması beklenen Fatih Terim'in, Galatasaray - Başakşehir maçının ardından yardımcısı Necati Ateş ve oyuncusu Berkan Kutlu'nun bahsettiği karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün, sarı-Kırmızılı futbolculara olan hitap şekline de değinmesi bekleniyor.

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