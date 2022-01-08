Fatih Terim: Arda Turan herkesten çok Galatasaraylı

8 Ocak 2022 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 18:38

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

Eksikler hakkında gelen soruya Terim, "Fazla sayıda oyuncumuz yok ama Galatasaray takımında oynayan oyuncular bunu hissetirmeyecekler." dedi.

"IŞIK KAAN'IN ARKASINDAYIM"

İlk kez 11'de oynayan altyapıdan yetişen Işık Kaan Arslan hakkında tecrübeli teknik adam, "Kaan'a gelince; sezon başından beri bizle çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Maçlardaki havayı soluyor. Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Bizim projemizin en önemli tarafı bu. Doğru zamanda, inandığımız zamanda gençleri oyuna sürmek. Hata yapacaktır. Hata yapmalıdır da. Arkasında hocası, yanında ağabeyleri olduktan sonra daha rahat hissedecektir kendini. Ozan Kabak, neredeyse 4-5 penaltı yaptırmıştı. O zaman haftaya kesin oynayacak olan o, diğerlerini bilmiyorum demiştim. Arkasında Luyindama var ama bana göre doğru zaman. Dolayısıyla başaracaktır. Başarmasını da istiyorum. Projenin en önemli kısmı bu. Sadık kalacağız." dedi.

"ARDA HERKESTEN ÇOK GALATASARAYLI"

Arda Turan'ın geri dönüşüyle ilgili gelen soruya ise Terim, "Arda herkesten daha fazla üzgün. Ayrı kaldığı her gün ızdırap Arda'ya. Futbolu çok seviyor. Puan kaybettiğimiz bazı maçlarda olsaydı kurtarabilirdik. Arda hem maçlarda hem soyunma odasında bana çok lazım bir oyuncu. Severek yapıyor. En az benim kadar, herkesten çok Galatasaraylı. Ayağı hala ağrıyor ama lokal anesteziyle sahada olacak. Bize lazım Arda." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.