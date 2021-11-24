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Spor

Fatih Terim Avrupa arenasındaki 92. sınavında

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 92. müsabakasına çıkacak.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 10:55
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Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 91 karşılaşma oynayan Galatasaray, 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 123 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 132 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

OrganizasyonOGBM AY
UEFA Şampiyonlar Ligi531411285492
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri10 8 - 22512
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi241110 33522
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam91362134123132

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISINDA AÇIK ARA ÖNDE

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 24 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 24 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 10'unda ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

UEFA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

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