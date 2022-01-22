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Spor

Fatih Terim başkanlığa oynuyor! Yönetim listesi bile hazır

Galatasaray'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Fatih Terim'in, sarı kırmızılı kulübün başkanlığı için harekete geçtiği ve camianın önemli isimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:11
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Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor... İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.

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Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir ve Hakan Üstünberk gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerle çalışacağı konuşuluyor.

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Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor. Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumunda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.

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