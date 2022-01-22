Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor... İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.
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Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in aday olması halinde listesinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Rezan Epözdemir
ve Hakan Üstünberk
gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerle çalışacağı konuşuluyor.
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Bu isimlerle fikir alışverişinde bulunduğu iddia edilen Fatih Terim'in olası bir kongrede aday olması bekleniyor.
Galatasaray'ın efsane ismi Terim'in aday olması durumunda görüştüğü isimleri listesine ekleyeceği öğrenildi.