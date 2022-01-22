22 Ocak 2022 Cumartesi 10:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 10:11

Galatasaray'da kısa bir süre önce teknik direktörlük koltuğundan ayrılan Fatih Terim, daha büyük oynuyor... İddialara göre sarı kırmızılıların efsane ismi geçtiğimiz günlerde sürpriz isimlerle buluşarak başkanlık hedefi için ilk hamlesini yaptı.