Fatih Terim belgeseli ne zaman, nereden izlenir? sorusunun yanıtı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Uzun yıllar Galatasaray'ın Teknik Direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in belgeseli Netflix'te yayınlandı. Peki Fatih Terim belgeseli kaç bölümden oluşuyor, konusu ne? İşte detaylar...

FATİH TERİM BELGESELİ NE ZAMAN, NEREDEN İZLENİR?

Fatih Terim 15 Eylül 2022'de Netlix'te yayınlandı. Perşembe günü izleyicisi ile buluşacak olan belgeselin yönetmenliğini Burak Aksoy yaptı.

Netflix'in 'Terim' belgeselinde bilinmeyenleriyle anlatılıyor. 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, hepimizin çok iyi bildiği başarıları bu defa Fatih Terim'in ağzından aktarıyor"

FATİH TERİM BELGESELİ KAÇ BÖLÜM?

Terim belgeseli dört bölümden oluşuyor. Belgeselin senaryosunu Altuğ Gültan, yönetmenliğini Burak Aksoy yaptı.

Futbolcu, kaptan, hoca, baba, dede, imparator... Bir ömre tüm bu sıfatları sığdıran Fatih Terim'in futbol kariyerindeki zaferleri ve yenilgileri bir de kendisinden dinleyin.

FATİH TERİM KİMDİR?

Fatih Terim (d. 1953, Adana), Türk teknik direktör ve defans pozisyonunda oynamış eski millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden, Galatasaray'ın teknik direktörlüğü görevini uzun yıllar sürdürmüştür.

Babası Kıbrıs Türkü olan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. Türkiye 2. Ligi'nde şampiyon olarak 1. Lige geçen Adana Demirspor'da sergilediği oyun ile herkesin ilgisini üzerine çekti ve bir sonraki sezon Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da futbol oynayan Terim Galatasaray'da takım kaptanlığını da üstlendi. Galatasaray'daki oyunculuk kariyeri boyunca yürüttüğü kaptanlığı sayesinde tüm zamanların en sevilen Galatasaray oyuncularından biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 327 maç oynadı. Sarı kırmızılı forma altında futbolculuk kariyeri boyunca lig şampiyonluğunu sevincini yaşayamadı ancak 2'şer kez Türkiye Kupası ile Başbakanlık Kupası ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.