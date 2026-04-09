Spor

Fatih Terim: Beni duygulandırıyorlar

Fatih Terim, CEV Kupası şampiyonu Galatasaray Daikin'i tebrik ederek başarının tüm branşlarda kazanmanın önemini artırdığını vurguladı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı camiayla kurduğu güçlü bağın kendisini duygulandırdığını ifade etti.

HABER MERKEZİ9 Nisan 2026 Perşembe 01:45 - Güncelleme:
Fatih Terim: Beni duygulandırıyorlar
Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana." dedi.

Açıklamalarına devam eden Terim, "Voleybol da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum. Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların ailesi olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

