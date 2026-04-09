Fatih Terim: Beni duygulandırıyorlar

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana." dedi.

Açıklamalarına devam eden Terim, "Voleybol da basketbol da futbolda da kazanmak bu başarıyı daha anlamlı kılıyor. Emeği geçen herkesi, sayın başkan başta olmak üzere, hocamızı ve kaptan İlkin eşliğinde tüm takımı kutluyorum. Gelmişiz 20 yaşında taraftarla kucaklaşmışız. 52 sene sonra tekrar onlarla kucaklaşıyoruz. Etle tırnak gibi olmuşuz. Onlar bizim, biz onların ailesi olmuşuz. İnanç, saygı bitmedi. Onları çok seviyorum. Hep birbirimizi sevdik, inandık. Beni duygulandırıyorlar" ifadelerini kullandı.