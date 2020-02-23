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Spor

Fatih Terim: ''Biz buralarda oynamaya alışkınız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

23 Şubat 2020 Pazar18:51 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 19:00

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçından önce açıklamalarda bulundu.

"6'da 6 yapmamız bizim için sevindirici, bugün buradan alacağımız bir galibiyet olursa, tabeladaki durumun ne olacağını oyuncularımıza anlattık, hepimiz biliyoruz. Maalesef derbileri önceden kestirmek zor, burada oynamaya alışkınız. Seyirciyle, sahasıyla bir baskı altına almaya çalışacaklarını biliyoruz. Gereken şeyler söylendi, artık bundan sonrasını oyuncular sahada söyleyecek"

"Falcao'ya böyle maçlarda ihtiyacımız olduğunu düşündüm, Adem bizim hep başvuracağımız bir oyuncu, çok da iyi gidiyor. Bugün orta sahayı güçlendirme adına böyle başlayacağız, oyun bizden bazı değişiklikler beklerse, Adem de, Emre de, Andone de, hepsi girer." 

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