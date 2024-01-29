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Spor

Fatih Terim: Bugün kazanmayı hak etmedik

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anastasios Bakasetas, ligde PAOK'a karşı mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

29 Ocak 2024 Pazartesi 01:41 - Güncelleme:
Fatih Terim: Bugün kazanmayı hak etmedik
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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, PAOK'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmayı hak etmedik. Ne yazık ki iyi futbol oynayamadık. Maç sonunda beraberlik de olabilirdi." dedi.

Fatih Terim, "Bugün yeterince iyi oynamadığımızı düşünüyorum. Eksikler asla bahane olamaz, daha iyi oynamalıydık. Panathinaikos sahaya 11 kişi çıktığı müddetçe 'eksik' kelimesini kullanamayız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Panathinaikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Anastasios Bakasetas, PAOK mağlubiyetini değerlendirdi.

Anastasios Bakasetas yaptığı açıklamada, "Gol pozisyonlarını değerlendirebilir ve puan çıkarabilirdik. PAOK'un oyununa engel olamadık, kontratakta fırsat buldular, gol attılar ve maçı kazandılar. Korkacak bir şeyimiz yok. Büyük bir takım olduğunuzda her şeyi yönetmek zorundasınız." dedi.

Tasos ayrıca, "Takımların kötü dönemleri olur. Futbolda hatalar olur. PAOK, bulduğu hataları cezalandırdı. Bir sonraki maça bakacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maçlar çok çekişmeli geçecek. Son dakikaya kadar mücadele devam edecek. Şampiyonluk için buradayım." ifadelerini kullandı.

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