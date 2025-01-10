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Spor

Fatih Terim: Bunlar değişecek

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Ahli deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 23:46 - Güncelleme:
Fatih Terim: Bunlar değişecek
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde Al Ahli deplasmanında aldıkları 3-2'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Al Shabab'ın ligdeki hedefinin ilk 4-5 olduğunu söyleyen Terim, "Daha fazla çalışmalıyız. Oyun şeklimizi, zihniyetimizi, gerekirse oyuncuları değiştirmeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

LİGDE DÖRT MAÇTIR KAZANAMIYORLAR

Fatih Terim yönetiminde ligdeki ilk maçında Al Ahli'ye deplasmanda 3-2 kaybeden Al Shabab'ta ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP İÇ SAHADA

Ligde 24 hafta sonunda 23 puanla 6. sırada yer alan Al Shabab, ligin bir sonraki haftasında sahasında Al Riyadh'ı ağırlayacak.

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