Fatih Terim: Daha evvel yaptık, yine yaparız!

28 Nisan 2021 Çarşamba 23:26 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:26

Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

İlk yarı hem oyunumuzu oynayamadık hem de hiç kazanmaya dair mesaj vermedik. Koskoca bir hiç diyebiliriz ilk yarı için... Top kontrolü de bizdeydi ama pozisyon yoktu. İkinci yarı "biz" gibi oynayınca biraz hareketlendik. İkinci yarıdaki oyunu oynadığınız zaman o mutlaka size gol getiriyor. Bunu ilk yarıda yaparsanız golde tabii ki daha erken gelir. Bir şut, bir daha şut, sağdan, soldan derken rakibin konsantrasyonunu da bozuyorsunuz. Kazanmasını bilmek, vazgeçmemek... Bunları Galatasaray'ın özellikleri... Kolay değil tabii ki, burada üst üste çok puan kaybettik. Onun da korkusu var. 3 günde bir maç da kolay değil. Hiçbir takım için değil tabii ki...

Emre Akbaba çok talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Onun gol atmasına da sevindim. Golü kovalayan da bir oyuncu. Pandemi döneminde takım için ne olacağını bilemiyorsunuz. Bugün Linnes'i koydum ama hazır değil. mecburiyetten koydum. Şener iyi oynuyor ama artık gidemiyor. Yedlin de Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı! Pozitif çıktı, negatif çıktı derken bunlarla da uğraşıyorsun. Biz final gollerine alışığız. Bazen çok istersiniz, 3 puan alamazsınız ama bazen de 1 puan alırsınız şampiyon olursunuz. Daha evvel yaptık, yine yaparız!