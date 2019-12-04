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Fatih Terim: Demek ki formayı almak istemiyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçı sonrasında konuştu.

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Tuzlaspor'un daha iyi oynadığını belirten Terim, "Tuzlaspor çok iyi oynadı, çok iyi mücadele etti, biz de mağlubiyeti hak ettik. Özeti bu" dedi.

Forma verdiği oyuncuların performansından memnun olmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Kendileri sahaya çıktıkları zaman bu formayı vermemeliler, onlar bu formayı alma niyetinde olmadıklarını gösterdiler. Daha iyi bir performans beklerdim onlardan. O kadar gol kaçırdık, böyle oynadık diyecek bir durum yok bugün. Kupalarda sürprizler olur, bakalım 2. maçta ne olacak? Avantajlılar. Bugünün esas önemli olan konusu, şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim ben. Ben yedek oturacak oyuncu değilim, sahada olması gereken bir oyuncuyum demesini isterdim, maalesef... Sahanın en iyisi Emin'di. Diğerleri bugün bir an önce bitsin diye 90 dakika geçirdi" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY BUNU YAPAMAZ"

UEFA Kupası'nı aldıkları dönemdeki oyun ile bu takımın oynadığı hava arasındaki fark sorulunca Fatih Terim, 20 sene önce sahayı parçalara ayırdık, parselizasyon yaptık, önde baskı yaptık, sonra başkalarının yaptığı mucitlik oldu, bizimki unutuldu. O gün ile bugün arasındaki en büyük fark, Galatasaray ben aldım, ben oynayayım, rakip aldı, rakip oynasın gibi bir şey yapamaz, rakibi sahasında kapatır. En önemli fark, sahada 'hocam bu formayı niye verdin' diyecek bazı oyuncular" cevabını verdi.

Fatih Terim, "Galatasaray Tuzlaspor'a ya da başkasına yenilmiş ise bunun bahanesi olmaz" diyerek sözlerini noktaladı

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