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Spor

Fatih Terim: Diagne'nin bu haliyle oynaması zor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Diagne'nin 11'de olmamasıyla ilgili konuya açıklık getiren Terim, '1 yıldır oynamıyor, bu haliyle oynaması zor.' dedi.

08 Kasım 2020 Pazar 18:59 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 18:59
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne'nin Sivasspor karşısına ilk 11'de başlamamasının nedeni açıkladı.

Mbaye Diagne'nin 1 yıldır futbol oynamadığını ve kendisine de anlayışla yaklaşılması gerektiğini ifade eden Terim, "Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor ve dolayısıyla daha fazla çalışarak daha iyi bir noktaya gelmesi lazım. Bu haliyle zor... Ona da kızmamak lazım, bir futbolcunun 12 ay futbol oynamaması kolay değil. Diagne daha fazla çalışır ve kısa bir süre içerisinde aramıza dönerse Diagne ile de başlarız, gerekirse çift forvet de oynarız." dedi.

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