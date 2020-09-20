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Spor

Fatih Terim: Eşit şartlarda değiliz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Yoğun fikstürden bahseden Terim, 'Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle' dedi.

20 Eylül 2020 Pazar 18:47 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 18:47
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık" dedi.

ETEBO'YU İMKAN OLURSA GÖRMEK İSTİYORUM

Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek" şeklinde konuştu.

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