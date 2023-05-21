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Spor

Fatih Terim, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçında

Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek vermek amacıyla tribünde yer alıyor.

IHA21 Mayıs 2023 Pazar 16:46 - Güncelleme:
Fatih Terim, Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü maçında
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Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasındaki Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü maçını tribünden takip ederek, eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Fatih Terim de eski öğrencisi Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'a destek için maçı tribünden takip ediyor.

Arda Turan, kariyerinde ilk kez Eyüpspor'da görev alırken, takımının başında çıktığı 4 maçta galibiyet göremedi.

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