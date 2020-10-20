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Spor

Fatih Terim: Falcao olunca beklentiler yüksek oluyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 maçta 4 gol atan Radamel Falcao'nun performansını değerlendirdi.

20 Ekim 2020 Salı 00:23 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 00:23
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçının ikinci yarısının başında oyundan aldığı Radamel Falcao hakkında konuştu.

"Falcao olunca beklentiler de artıyor" diyen Terim, "Falcao ikinci yarı, 4-4-1'e dönmüş formasyonda tek santrfor olarak efor sarf edecek durumda değil. Milli maç oynadı, 20 saat uçuş yaptı. Daha hazır olan Babel'i ileri çektim. Topu almamız ve topun bizde kalması gerekiyordu. Bu bir taktiksel değişiklik. 11 kişi olsaydık, çıkarmazdım. Doğru da yaptığımız düşünüyorum. Falcao olunca beklentiler yüksek oluyor, doğal olarak herkes daha yüksek bekliyor. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

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