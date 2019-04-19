Ünal Aysal: Fatih Terim ile aramızdaki sorun magazinsel boyut kazandı

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal Akşam Tv'nin konuğu oldu. Aysal gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal Aysal yeniden Galatasaray başkanlığına aday olmayacağını belirterek, "Yaklaşık 4 yıl görev yaptık ve birçok başarımızı oldu. Her dalda önemli başarılar kazandık. Görevimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Bir daha aday olmayacağım. Genç kardeşlerimiz var onlara destek olmak bu saatten sonra en büyük görevimiz." şeklinde konuştu.

"İBRA KARARINA SAYGI GÖSTERMEMİZ LAZIM"

23 Mart tarihinde yapılan Mali Genel Kurul'da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, 'Galatasaray'ın kendine has bir yapısı var. Üyeler böyle bir karar aldı ve buna da saygı göstermemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Ünal Aysal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medyada aralarında sorun olduğu konusunun magazinsel bir boyut kazandığını ifade eden Aysal, "Fatih hoca ile aramda sorun olduğu konusu çok abartıldı. Böyle bir sorun kesinlikle yok. O dönem hocamız Milli Takım'dan ciddi bir teklif aldı ve değerlendirdi. Biz de Galatasaray olarak dördüncü yıldızı takacağımıza inanmıştık ve ona göre hareket ettik." şeklinde konuştu.