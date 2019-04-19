13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8115
  • 6,5519
  • 238.315
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ünal Aysal: Fatih Terim ile aramızdaki sorun magazinsel boyut kazandı

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal Akşam Tv'nin konuğu oldu. Aysal gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal Akşam Tv'nin konuğu oldu. Aysal gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal Aysal yeniden Galatasaray başkanlığına aday olmayacağını belirterek, "Yaklaşık 4 yıl görev yaptık ve birçok başarımızı oldu. Her dalda önemli başarılar kazandık. Görevimizi tamamladığımızı düşünüyorum. Bir daha aday olmayacağım. Genç kardeşlerimiz var onlara destek olmak bu saatten sonra en büyük görevimiz." şeklinde konuştu.

"İBRA KARARINA SAYGI GÖSTERMEMİZ LAZIM"

23 Mart tarihinde yapılan Mali Genel Kurul'da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in idari yönden ibra edilmemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, 'Galatasaray'ın kendine has bir yapısı var. Üyeler böyle bir karar aldı ve buna da saygı göstermemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Ünal Aysal, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Medyada aralarında sorun olduğu konusunun magazinsel bir boyut kazandığını ifade eden Aysal, "Fatih hoca ile aramda sorun olduğu konusu çok abartıldı. Böyle bir sorun kesinlikle yok. O dönem hocamız Milli Takım'dan ciddi bir teklif aldı ve değerlendirdi. Biz de Galatasaray olarak dördüncü yıldızı takacağımıza inanmıştık ve ona göre hareket ettik." şeklinde konuştu.

ASELSAN Sarp ailesinin en yeni üyesi Sarp-L göreve hazır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili flaş talep

'Türkiye kilit partner'

'Türkiye kilit partner'

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

İran'da rejime 'Haşdi Şabi' tepkisi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Tehlikeli çatışma! Rus ve İran askerleri birbirine girdi

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen o anları anlattı

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL

Yeni emekliye Mayıs'ta bin 825 TL
 

POPÜLER HABERLER

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Mısır’da keşfedildi! Tam 3 bin 500 yıllık...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA