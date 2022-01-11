İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2022 Salı / 8 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8486
  • EURO
    15,7048
  • ALTIN
    804.399
  • BIST100
    2058.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim Florya'da futbolcularla vedalaştı
Spor

Fatih Terim Florya'da futbolcularla vedalaştı

Galatasaray'da yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.

IHA11 Ocak 2022 Salı 14:40 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 15:09
ABONE OL

Galatasaray'daki 4. dönemi dün sona eren Teknik Direktör Fatih Terim, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislerin önünde bekleyen taraftarlar, Terim'in aracının arkasından koştu.

Galatasaray'da Fatih Terim'in 4. dönemi dün son bulurken, tecrübeli teknik adam bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaştı. Tesislere ailesiyle birlikte gelen, yaklaşık yarım saat kadar kalan Fatih Terim, futbolcularla ve personelle vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Florya'da bekleyen taraftarları selamlamak için aracından inen tecrübeli teknik adam, kendisine tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılılarla vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı. Taraftarlar, Fatih Terim'in aracının peşinden koşarken, Başkan Burak Elmas ve yönetimi de protesto etti.

Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama isteğine ise olumsuz yanıt verdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.