10 Mart 2026 Salı
  • Haberler
  • Spor
  • Fatih Terim, Galatasaray - Liverpool maçında tribünde yer aldı
Spor

Fatih Terim, Galatasaray - Liverpool maçında tribünde yer aldı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Liverpool ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını tribünden takip etti. T

10 Mart 2026 Salı 20:18
Fatih Terim, Galatasaray - Liverpool maçında tribünde yer aldı
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı izlemek için stada geldi.

Tecrübeli teknik adam, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Karşılaşma öncesi Fatih Terim, tribünlere gelen Galatasaray taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarihte bir ilk olacak! Sahada değil tribünde taraftar olarak babacığımla maç!" ifadelerini kullandı.

