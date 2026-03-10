Fatih Terim, Galatasaray - Liverpool maçında tribünde yer aldı

Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı izlemek için stada geldi.

Tecrübeli teknik adam, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Karşılaşma öncesi Fatih Terim, tribünlere gelen Galatasaray taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarihte bir ilk olacak! Sahada değil tribünde taraftar olarak babacığımla maç!" ifadelerini kullandı.