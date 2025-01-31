2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde 2.80 milyon euro bedelle Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı için sürpriz bir haber gündeme geldi. Sarı kırmızılı takımda sergilediği performansla milli takıma kadar yükselen tecrübeli savunmacı, Süper Lig'e veda ediyor.

GALATASARAY KALESİ GOLE KAPATAMIYOR

Bu sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de başarı hedefleyen Galatasaray'da savunma alarm veriyor. Avrupa Ligi'nin yeni formatında çıktığı 8 karşılaşmada da kalesinde gol gören sarı kırmızılılar, ligde ise çıktığı son 10 maçta sadece Konyaspor karşısında kalesini gole kapatabildi. Abdülkerim Bardakcı, alınan olumsuz sonuçlar sonrası Galatasaray'da eleştirilerin odağı olmuştu.

AL SHABAB'TA HEDEF ABDÜLKERİM BARDAKCI

Arabistan basınında yer alan habere göre Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, transferde rotasını Süper Lig'e çevirdi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üst sıraları hedefleyen siyah beyazlılar, Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Takımın teknik patronu Fatih Terim'in bu transferde çok istekli olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Abdülkerim Bardakcı, 2.594 dakika süre aldı. 30 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7.50 milyon euro olarak gösteriliyor.