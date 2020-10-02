Fatih Terim: Gitmek isteyen kimse varsa... Burası Galatasaray!

02 Ekim 2020 Cuma 00:44 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 00:44

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Terim, "Özellikle ilk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarıda 5-10 dakika haricinde oyunu kontrol ettik. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi'ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Bir maç daha yok çünkü. İdare edilmez böyle maçlarda. Maalesef, hiç yapmadığımız hatayı, 50-60 arası yaptık. Sonra golü bulduk ama biraz geçti. Sonra başka bir oyun oynandı zaten, o oyunda da çok başarılı olamadık, son 5 dakika için. Martin'in pozisyonu penaltıydı da, verseydi de falan diye üzerine konuşulabilir ama Galatasaray, kendi kuruluş gününde Avrupa'da başarılı olma amacına uygun şekilde başarılı olmalıydı." dedi.

"YÖNETİM TRANSFER İÇİN UĞRAŞTI"

Transfer için konuşan deneyimli hoca, "Avrupa'yı kaybettikten sonra içeride bir şekilde oynarız biz. Yönetim yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyorlar bazıları ama bu çok açık. Galatasaray'ın parasını verdiğimize göre zaten alınır herkes ama satmak da lazım bize." ifadelerini kullandı.

"HİKAYENİN SONU BAŞKA OLABİLİRDİ"

Rangers'ı elemeleri durumunda daha farklı bir yola gireceklerini kaydeden tecrübeli antrenör, "Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde idare etmek, bazı arkadaşlarımız için olmadı. Bunu eleseydik, çok başka bir hikaye olabilirdi, bu hikayenin sonu başka olabilirdi." diye konuştu.

"BELHANDA YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ"

Belhanda'nın kalıp kalmayacağı sorulan Fatih Terim, "Gitmek isteyen kim varsa... Burası Galatasaray. 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence Ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz. Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur." mesajını verdi.