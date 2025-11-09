İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim göreve gelecek mi? Çekya cephesinden resmi açıklama
Spor

Fatih Terim göreve gelecek mi? Çekya cephesinden resmi açıklama

Çekya Milli Takım'ın teknik direktörlük görevi için bir süredir Fatih Terim'in adı geçiyordu. Milli Takım Genel Menajeri Pavel Nedved'den konuya ilişkim açıklama geldi. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Kasım 2025 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Fatih Terim göreve gelecek mi? Çekya cephesinden resmi açıklama
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab'ın başında son olarak görev yapan Fatih Terim, sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli teknik adamın yeni adresinin Çekya Milli Takımı olacağı öne sürüldü.

13 Kasım'da San Marino ile hazırlık maçı, 17 Kasım'da ise Cebelitarık ile Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasına çıkacak olan Çekya'da, teknik direktör iddialarına ilişkin ilk açıklama geldi.

"BU SORUNUN YERİ BUGÜN VE BURASI DEĞİL"

Milli Takım Genel Menajeri Pavel Nedved, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında gelen "Terim, sizin milli takıma önerdiğiniz isim miydi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun yeri bugün ve burası değil. Jaroslav Köstl burada ve kiminle iletişime geçtiğimiz veya geçmediğimiz konusunda herhangi bir isim hakkında spekülasyon yapmam doğru olmaz. Milli takımda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsunuz.

Maçları hep görüyorsunuz, bir şeyleri düzeltmek için çok az fırsat oluyor. Maçların nasıl gittiği önemli. Geçen sefer Hırvatistan ile berabere kalıp Faroe Adaları'nda kaybettiğimiz için bir puan almıştık, bu bana yetmedi. Şimdi son adımı atıp gruptaki ikinci sıramızı korumamız gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.