Fatih Terim harekete geçti! Süper Lig'den istediği 3 ismi açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, takımı ligde şampiyon yapmak için hazırlanıyor. Bu hedef doğrultusunda yönetimden transfer isteğinde bulunan tecrübeli hoca, Süper Lig'den üç ismi önerdi.

SÜPER LİG'İN ÜÇ YILDIZI

Deneyimli çalıştırıcı, takımın savunması ve hücumuna takviye yapmayı planlıyor. Fatih Terim, hücum için Adana Demirspor'dan ayrılması beklenen Yusuf Sarı'yı ve Trabzonspor'da sözleşmesinde son sezona giren Anastasios Bakasetas'ı, savunma için de Fenerbahçe'de eleştirilen odağı olan Samet Akaydin'i istiyor.

YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe'nin Samet için önceliğinin yurt dışına kiralanması olduğu öğrenildi. Adana Demirspor'un da Yusuf Sarı için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı biliniyor. Anastasios Bakasetas'ın da Trabzonspor ile sözleşme yenilemek istemediği belirtiliyor.

KENDİSİ AÇIKLADI!

Fatih Terim, "Hepinizin bildiği gibi eksiklerimiz var. Başkan ve yönetim, eksiklerimizi tamamlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bazı şeyler zaman alır. Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi. En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız." ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi