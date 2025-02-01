Fatih Terim: Hayatımda böylesini izlemedim

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. haftasında Al Ettifaq'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Fatih Terim karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, yenilgiye rağmen takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Oynadıkları oyun nedeniyle futbolcularına büyük hayranlık duyduğunu söyleyen Terim, "Berabere bile kalsak üzülürdüm. 90 dakika Al-Ettifaq'ın yarı sahasında oynadık. Kaleye 30 şut çektik, 6 kez topumuz direğe çarptı ve bir penaltı kaçırdık." dedi.

Al Shabab'a geldiğinden bu yana en iyi performansı sergilediklerini belirten tecrübeli teknik adam, sonuca bazı bireysel hataların etki ettiğini vurguladı.

Karşılaşmadan galip ayrılan El Ettifaq'ı da tebrik eden Türk teknik direktör, özellikle ikinci yarıda oyunlarına dikkat çekerek "Takımın bu yarıda gösterdiği performansı ifade edemiyorum. Mükemmeldi ve hayatımda böyle bir maç hiç izlemedim ama bu futbol." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, karşılaşmanın hakem performansıyla ilgili bir soru üzerine ise "Hakemleri eleştirmek istemiyorum ancak video yardımcı hakem teknolojisine sık sık geri dönülmesine şaşırıyorum ve bunu da takdir ediyorum. Maçın başında attığı ancak iptal edilen Haroune Camara'nın golünde ne olduğunu bilmiyorum. Neden geri döndüğünü bilmiyorum. Karar video teknolojisine ait" yanıtını verdi.