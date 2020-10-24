24 Ekim 2020 Cumartesi 22:29 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:33

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yönetime olay yaratan bir mesaj yolladı. Taraftara söz verdiği için bazı şeyleri yapmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." diyerek yönetime mesaj yolladı.

Basın toplantısında konuşan Terim, "Çeşitli defalar Galatasaray taraftarından kopartıldım ben, sonra haklı çıkmamıza rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı ve devamı daha büyük başarı getirebilirdi. Bu sefer gelirken, Galatasaray taraftarına söz verdim. Karakterimin ne olduğunu herkes bilir. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde taraftardan kopartıldım ben. Bu sefer gelirken onlara bir söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum." dedi.

"SABIRLA SESSİZ KALMAYA ÇALIŞIYORUM"



Sabırla beklediğini söyleyen tecrübeli antrenör, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olmasına rağmen sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içerideki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım.