Fatih Terim herkesi ters köşeye yatırdı! ''Son imzam'' demişti...

Star Gazetesi 25 Şubat 2022 Cuma 18:26 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 18:26

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim geçtiğimiz haftalarda Başkan Burak Elmas tarafından görevden alınmıştı. Kamuoyunda tecrübeli teknik adam için sarı kırmızılılarda başkanlığa aday olacağı konuşuluyordu. Edinilen bilgiye göre Fatih Terim'in başkanlık için herhangi bir girişimi olmadığı ve dinlenmeye çekildiği kaydedildi.

FATİH TERİM ADAY OLMAYACAK

Sarı kırmızılılarda alınan başarısız sonuçların ardından Fatih Terim ile yola devam edilmemiş ve yerine Domenec Torrent getirilmişti. Tecrübeli teknik adamın görevine son verilmesinin ardından kamuoyunda birçok iddia ortaya atılmıştı. Fatih Terim'in aday olmak gibi bir düşüncesinin olmaması ve kulübün başına geçtiğimiz yaz geçen Burak Elmas'ın erken seçim gibi bir düşüncesinin olmaması sarı kırmızılı camiada seçim tartışmalarını kapattı.

FATİH TERİM SON İMZAM DEMİŞTİ...

Fatih Terim, Galatasaray'da yaşanan ayrılık sonrası sosyal medya hesabından "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam..." paylaşımını yapmış ve sarı-kırmızılılara teknik direktör olarak bir daha dönmeyeceğinin sinyalini vermişti.