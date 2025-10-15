İSTANBUL 20°C / 14°C
Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörleri Ivan Hasek ile yollarını ayırmasının ardından gözler yeni gelecek isme çevrildi. Ülke basınında Fatih Terim'in adaylardan biri olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi15 Ekim 2025 Çarşamba 18:13
Çekya Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları'na karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi. Çek Cumhuriyeti L Grubu'nda 13 puanla 2. sırada yer alıyor.

Çekya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör için uzun vadeli bir çözüm arıyor. 2030'a kadar geçerli olacak bir planlama doğrultusunda, Pavel Nedved'e teknik direktör arayışı için tam yetki verildi. Nedved'in hem yerli hem yabancı adaylardan oluşan uzun bir liste hazırlayarak, bu listeyi iki-üç isme indireceği ve bu isimleri yönetime sunacağı belirtildi.

Milli takımın genel menajeri Pavel Nedved'in favorileri arasında ise Fatih Terim bulunuyor. Terim, ayrıca Euro 2008'de Türkiye'nin Çekya'yı 2-0 geriden gelip 3-2 yendiği maçta da saha kenarındaydı.

NEDVED-TERİM BAĞLANTISI

Terim'in adı, özellikle Pavel Nedved ile olan yakın işbirliği nedeniyle Çek futbol kamuoyunda konuşuluyor. İkili, Suudi Arabistan'daki Al-Shabab'da kısa süre birlikte çalıştı.

Çek medyasından Denik'in haberinde 'Avrupa'da milli takımlarda yabancı teknik direktörler sıkça görev yapıyor: Slovakya'yı İtalyan Calzona, Portekiz'i İspanyol Martinez, İngiltere'yi ise Alman Tuchel çalıştırıyor ancak daha muhafazakar bir gelenekle tanınan Çekya'da yabancı bir teknik direktörün göreve gelmesi tartışmalara yol açabilir ve kamuoyunda büyük yankı uyandırabilir' ifadelerine yer verildi.

FAVORİ İSİM MIROSLAV KOUBEK

Teknik direktörlük için öne çıkan isim ise geçtiğimiz sezon Viktoria Plzen'i çalıştıran deneyimli teknik adam Miroslav Koubek. Çek basınından İdnes'in yaptığı "Çekya milli takımının başına sizce kim gelmeli?" isimli ankete göre Miroslav Koubek ve Lubos Kozel'den sonra 3. sırada Fatih Terim yer alıyor.

