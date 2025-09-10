İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Fatih Terim için milli takım iddiası!

Suudi ekibi Al Shabab ile yolların ayrılmasının ardından takım çalıştırmaya Fatih Terim için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Çek basınında yer alan habere göre milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yolları ayıran Çekya Futbol Federasyonu'nun adayları arasında Fatih Terim de yer aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Eylül 2025 Çarşamba 17:49 - Güncelleme:
Al Shabab'tan ayrılmasından bu yana boşta olan Fatih Terim için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TERİM ADAYLAR ARASINDA

Çek spor basınının önemli sitelerinden iSport'un haberine göre milli takım teknik direktörü Ivan Hasek ile yolları ayırmayı değerlendiren Çekya Futbol Federasyonu, Hasek'in yerine geçebilecek isimleri değerlendiriyor.

Çek basınında yer alan haberde, Hasek sonrası için adaylar arasında Fatih Terim'in de adına yer verildi.

Son olarak Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyeri boyunca A Milli Takım'da teknik direktör olarak 3 kez görev yaptı. Terim, Ağustos 2017'de görevden ayrıldığından bu yana milli takımlarda görev yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

Fatih Terim, Aralık 2024 - Haziran 2025 arasında görev yaptığı Al Shabab'ta 23 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

