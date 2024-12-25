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Spor

Fatih Terim için sürpriz iddia! Teknik direktörlüğe geri dönüyor

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönebilir. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Shabab, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine 71 yaşındaki çalıştırıcıyı takımın başına getirmek istiyor.

25 Aralık 2024 Çarşamba 23:01 - Güncelleme:
Fatih Terim için sürpriz iddia! Teknik direktörlüğe geri dönüyor
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Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan teknik direktör Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönebilir.

Suudi Arabistan basınına göre Al Shabab, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirmek için resmi teklifte bulundu.

Habere göre Suudi Arabistan ekibi, Fatih Terim'le anlaşmak üzere.

VITOR PEREIRA'NIN ESKİ TAKIMI

Bilindiği üzere, Al-Shabab FC teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmaya varmıştı. Suudi ekibini şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab FC, Suudi Arabistan Ligi'nde topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

TERİM'İN KARİYERİ

Türk Futbol tarihine adını yazdıran Fatih Terim kariyerinde Ankaragücü, Galatasaray, Fiorentina, Milan ve A Milli Takımı'nı çalıştırdı.

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