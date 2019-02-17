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Fatih Terim: İki bekimizin ve Fernando'nun sıkıntıları var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı deplasmanda mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fatih Terim, Sofiane Feghouli'nin hat-trick yaptığının hatırlatılması üzerine "Memnuniyet verici. Henry Onyekuru'nun ardından onun yapması da güzel. Aynı duyguları Diagne ve Mitroglu için de diliyorum. İnşallah onlar da yaparlar" dedi.

Aldıkları galibiyeti değerlendiren Terim "Kötü bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterdik. Karşılığını çabuk verince sonuca ulaştık. Ondan sonra 3 günde bir maç oynamak çok kolay değil. Art arda oynadığınızda sadece fiziksel değil mental olarak da bu süreci yönetmek önemli. Oyuncularımı kutluyorum. İki bekimizin sıkıntıları var. Fernando'nun var. 3 günde bir maç oynuyoruz, sadece takımı tebrik etmek lazım. Yüreklerini koyuyorlar. Kadronuz ne kadar geniş olursa olsun -ki biz buna son dönemlerde sahip olduk - özverili oyunculara ihtiyacınız var. Bazı oyuncular hiç ikiletmeden 3 gün sonra maça çıkıyor. Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Pas yüzdesi yüksek, oyunun tamamını kontrol eden bir takım. Birbirini tanıyan ve tamamlayan 11'ler. Bizim için güzel bir galibiyet" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında pas rekoru kırdığı yorumu üzerine ise tecrübeli teknik adam "666 pas yapmışız. Yüzde 80-90 isabet oranı. Çok yüksek olduğunda zaten bizim oyunumuzla paralel bir görüntü. Hemen adapte oluyoruz. Pas yüzdesi yüksek, pas hatası yapmayan... Çünkü bizim yediğimiz gollerin tamamı biz hücumdayken geliyor. Görev verdiğimiz oyuncular uzun zaman oynamamalarına rağmen iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

(Ntvspor)

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