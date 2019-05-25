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Fatih Terim ile 5 yıllık imza

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında, teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen 22. lig şampiyonluğu kutlamalarında kürsüye gelen kulüp başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlara teknik direktör Fatih Terim ile yapılacak yeni sözleşmenin müjdesini verdi.

Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada, "Bugün burada milyonlarca taraftarımızın ve seyircimizin huzurunda, daha önce yüreklere atılmış bir imzayı kağıda dökmek istiyorum. Türk futbolunun 1 numarası sevgili Fatih Terim ile burada, sizlerin şahitliğinizde 5 yıllık imza atacağız. Bu 5 yıllık sürede, 5. yıldızın eksik olan kanatlarını dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Cengiz'in konuşmasının ardından Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

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