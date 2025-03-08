İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fatih Terim ile Ronaldo karşılaştı! Maçta kazanan çıkmadı
Spor

Fatih Terim ile Ronaldo karşılaştı! Maçta kazanan çıkmadı

Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Al-Nassr'da Al Fatil 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 01:05 - Güncelleme:
Fatih Terim ile Ronaldo karşılaştı! Maçta kazanan çıkmadı
ABONE OL

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti.

Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

Konuk ekip 44. dakikada Abderrazak Hamdallah'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip ise uzatma dakikalarında Ayman Yahya ile beraberliği yakaladı.

Devrenin skorunu belirleyen gol ise 45+2'de Cristiano Ronaldo'dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.

FATİH TERİM'DEN GOLE TEPKİ

Fatih Terim, Ronaldo'nun VAR'da uzun süre incelendikten sonra gol kararı çıkan pozisyonuna ofsayt olduğunu düşünerek tepki gösterdi.

Al-Nassr'da Al Fatil 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Al-Shabab'ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

FATİH TERİM 13 MAÇTA 6 KEZ KAZANDI

71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ANTRENMANA ÇIKMAMIŞLARDI

Al-Shabab'da hafta içinde futbolcular, maaşlarını almadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmamıştı.

Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Orouba'yı konuk edecek. Al Nassr ise Al Kholood'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.