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Spor

Fatih Terim, Ilic'ten rövanşı aldı! Panathinaikos yarı finale adını yazdırdı

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finalinde 2-1 yenildiği maçın rövanşında Sasa Ilic yönetimindeki Atromitos ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri maçı 2-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

31 Ocak 2024 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Fatih Terim, Ilic'ten rövanşı aldı! Panathinaikos yarı finale adını yazdırdı
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Yunanistan Kupası çeyrek final rövanş maçında Sasa Ilic'in ekibi Atromitos ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Peristeriou Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 35. dakikada Ruben Perez ve 90+5'te Filip Mladenovic'ten geldi.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Panathinaikos bu sonuçla birlikte turu geçti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı Samet Akaydin, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Panathinaikos, yarı finalde PAOK - Panserraikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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