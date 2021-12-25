Fatih Terim ilk 11'de 4 değişiklik yaptı

DHA 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:38 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:38

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray, kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Samet Çavuş üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 18'inci haftasında Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gitti. Terim, cezalı olduğu için kadroda yer almayan Cicaldau'nun yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Morutan'a ilk 11'de görev vermedi. Sarı kırmızılı takımda bu oyuncuların yerine Van Aanholt, Aytaç Kara, Feghouli ve Mohamed ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray sahaya; İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Aytaç Kara, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu ve Mohamed ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY'DA 2 İSİM CEZALI

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Cicaldau, kart cezalarından dolayı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında süre alamadı. Tedavileri devam eden Muslera, Boey ve Arda Turan da kadroda yer almadı.

TERİM'İN CEZASI SÜRÜYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 6 maçlık cezasından dolayı bu maçta da takımının başında olamadı. Deneyimli çalıştırıcı müsabakayı tribünden takip etti. Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yer aldı.

NURİ ŞAHİN'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımının ligin 18'inci haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Şahin, Ghacha ve Poli yerine Floranus ve Amilton'a ilk 11'de şans verdi.

Antalya ekibi sahaya, Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Güray Vural, Bünyamin Balcı, Fredy, Amilton, Doğukan Sinik, Mukairu ilk 11'i ile çıktı.