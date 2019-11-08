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Fatih Terim istifa mektubunu cebine koydu!

Real Madrid maçından sonra yapılan transferlerle ilgili sert açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ı kastettiği öğrenildi.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısındaki 6-0'lık ağır mağlubiyetin ardından bir hayli üzgün ve öfkeli olan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, yapılan transferler hakkında yönetime sert bir mesaj gönderirken, tecrübeli teknik adamın “Çok uzun zamandır, hem içeriye hem dışarıya mesajlar veriyorum. Aslında en önemli olan söyleyemediklerim. Arasındaki uçurum derler, öyle bir laf var” sözleri bir anda gündeme oturdu.
 
Yaz ayı transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan ve genelde tecrübeli oyuncuları tercih eden Galatasaray’da yönetimle Fatih Terim arasındaki ipler iyice gerilirken, başarılı çalıştırıcının son haftalarda “Futbolcuların Geçmişine Değil Geleceğine Yatırım Yapmalıyız” ifadeleri ise sancıyı bir kat daha artırıyor.
 
TRANSFERLER İKİ MENAJERLE YAPILDI
 
Real Madrid hezimetinden sonra oluşturulan kadro mühendisliğiyle ilgili kafalarda soru işareti bırakan cümleler sarfeden Fatih Terim’in Başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak’ı kastettiği belirtilirken, bu yöneticilerin iki menajere yetki belgelerini verip transfer işlerini yürüttüğü ortaya çıktı. Terim’in listesindeki tercihlere yönelmeyen ve sürekli iki Türk menajerle ortak hareket eden Galatasaray yönetimi teknik heyetin yanı sıra scout ekibini de görmezden gelirken, gelinen son durumun ardından Fatih Terim’in köprüleri attığı, Ocak ayında kendi istediği oyuncuların alınmaması halinde istifa mektubunu cebine koyduğu ifade edildi.
 
 

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