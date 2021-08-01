Fatih Terim: Kaan Ayhan'ı iki sene istedik, iki milyon avroya da alabilirdik

AA 1 Ağustos 2021 Pazar 21:29 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 21:29

Hollanda ekibi PSV ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında kullandığı "Üç sene" ifadesine açıklık getiren Fatih Terim, şunları kaydetti:



"Üç seneyi şunun için söyledim. Yönetimin süresi üç sene. Benim mukavelem üç sene. Galatasaray'da mukaveleye sene koymayız. Sonuç olarak ben kimseye, 'Bana üç sene sabredin' demem. Ben en genç teknik adam olarak o yıllarda milli takıma geldiğimde ilk verdiğim beyanatımda, '1923'ten beri sabretmiş bir ülkeye sabrı nasıl söyleyeyim.' dedim. Tek söyleyemeyeceğim şey sabırdır. Söylemlerimin üç sene olmasının sebebi, bu üç sene içerisinde bir şeyler yapacağız demektir. Yeni bir şey kuracağız. Yıllık ve kısa vadeli düşünmeyin. Kısa vadede elbette bir şey bırakacak değiliz. Kastım buydu. Herkese başarılı olmasa da zaman verirler; ama herkesi şampiyonluklara alıştırdığımız için... Zaman zaman kupaları, şampiyonlukları ve başarıları ben hatırlatmak zorunda kalıyorum. Hiç kolay yıllar geçirmedik. En iyi Galatasaraylılar biliyor. Her cephede. Benim üç senem hiç kimsenin alınacağı, darılacağı bir durum değildi. Keşke böyle açıklasaydık ama ben anlaşılır diye düşünmüştüm."



TRANSFER ÇALIŞMALARI



Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın transfer görüşmelerinde bulunduğu futbolcular Rachid Ghezzal, Ezgjan Alioski, Alex Moreno, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru ve Kaan Ayhan ile ilgili şu görüşleri aktardı:



"Bir maç kaybettik, sonra bir yazı. 'Şunları getirdik, hoca beğenmedi.' Külliyen yalan. Alioski'den başladı iş. Okuyorum Alioski'yi getirdik, beğenmedi diyorlar. Beğenmedim değil. Senelik 2,5 milyon avro ve bonus istiyor. Rakamlardan vazgeçtim. Alioski nereye gitti? El Ahli'ye gitti. Nasıl anons ettiler takip ettiniz mi? 'Yeni aldığımız orta saha oyuncusu' diye. Biz buralarda kalırsak iş yapamayız. Alioski tam bir sol bek değil. Çocuğu da kötülemeyelim. İyi oyuncu, bir itirazımız yok. Neden istemeyeyim uygun olmasa? Alex Moreno'yu istedik, Real Betis vermedi. Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Transfer dinamik bir iştir. Yarın başka bir kapı açılabilir. Nasıl bize geçen sene verdilerse, bu sene de faydalanmak istediklerini söylediler. Halil'le ilgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz. Başkanımız bizzat kendisi kulüplerin başkanlarına veya CEO'larına telefon açıyor. Görüşmeler sürüyor. Hazırlık kampından döndükten sonra bir karar verecekler. Onun için biraz zaman gerekiyor.



Avrupa'nın birçok yerinde 1 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. Bizim 8 Eylül'de kapanacağı için 7 günümüz var. Bu 7 günde umarım bir veya iki fırsat transferi yapma imkanımız olur. Olacağına da eminim. Öyle hissediyorum. Ben Henry'yi severim. Kimse istemezken biz aldık. Satın alma opsiyonunun tamamı 9 milyona yakın oluyordu. Yüzde 50'si 4 milyon 350 bin avro. Öbür tarafa 5'e gitti. Biz de onu çok istedik ama bazen olmuyor. Eski yönetim de çok almak istedi. Değişim dönemine denk geldi. Henry'yi hepimiz çok severiz, isteriz. Ama transfer, kendi dinamiği içinde bazen olmuyor. Kaan Ayhan'ı iki sene istedik. Geçen sene iki milyon avroya da alabilirdik, alamadık."



"ÖN YARGILI DEĞİL, POZİTİF BİR ADAMIM"



Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) karşı herhangi bir ön yargısının bulunmadığını vurgulayan Terim, TFF'de kurulların seçimle göreve gelmesiyle ilgili yapılan statü değişikliğine dair ise şunları kaydetti:

"Ön yargılı değil, pozitif bir adamım. Söyleyeceklerimden çekinmem. Yeni sezona başlarken her şeyin çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Yermesini bildiğim gibi kişiler ve kurumları övmesini de bilirim. Buna hazırım. Umarım eşit, adaletli ve herkesin mutlu olduğu bir yıl olur. Bence doğru bir karar (Kurulların seçimle göreve gelmesi) ve sistem değişimi yüzde yüz olacak. Kulüplerin işin içerisinde olması çok önemli. 13 temsilci seçilecek, 46 kişiyle onlar temsilci seçecek. Tarafsızlığı getirecek. Bizim kararlarımızı yıllarca beraber kitap yazanlar, aynı büroda çalışanlar verdi. Kulüpler Birliği Vakfının daha güçlü olduğunu görüyorum. Ciddi kararlar alıyorlar."