Performansını beğenmedi! Terim, yıldız futbolcunun biletini kesti

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Fatih Terim, kamptaki performansından memnun kalmadığı Kostas'ın biletini kesti

Galatasaray’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mbaye Diagne’yi Al Nassr’a satmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Kostas Mitroglou’nun da kamptaki performansından memnun kalmadı. Tecrübeli teknik adam, Yunan golcünün de biletini kesti.

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Galatasaray’da forvet hattı sil baştan değişiyor… Teknik direktör Fatih Terim, Mbaye Diagne ve kamptaki performansını beğenmediği Kostas Mitroglou ile yolların ayrılmasını istedi. Senegalli oyuncu için Suudi ekibi Al Nassr ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, pazarlıklarda büyük aşama kaydetti. Diagne 14 milyon euro gibi bir bonservisle satılacak. Kiralık olan Mitroglou da Marsilya’ya geri gönderilecek. Terim’in bu iki ismin yerine ise Falcao ile Samatta’yı istediği biliniyor. (Güneş)

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